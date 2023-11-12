Стало известно, какие сервисы VPN попадут под блокировку Минцифры: блокировке подвергнут отдельные сервисы VPN, представляющие угрозу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России будут блокироваться конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, сообщили в Минцифры в ответ на обращение представителей Госдумы, передает РИА Новости. Ранее первый зампред комитета ГД по информационной политике, представитель фракции «Новые люди» Антон Ткачев в письме к правительству РФ отметил, что запрет на использование VPN соответствует национальному законодательству, но при этом «фактически поддерживает санкционное давление на россиян».

Депутат указал, что бесперебойная работа сервиса может потребоваться гражданам для работы бытовой техники, в том числе китайского производства. При этом создание отечественных сервисов не решит проблему, так как владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров», считает законодатель.

На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом 10 правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза, — сообщили в Минцифры.

Там также отметили, что в качестве угрозы безопасности функционирования Сети, согласно постановлению правительства, определяется «затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законом».

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что использование VPN в России на данный момент не запрещено. Он напомнил, что эта технология обманывает сети, а пользователь доверяет ей все свои данные. Поэтому, отметил депутат, использование VPN — это выбор каждого.

Также Хинштейн заявил, что блокировка YouTube в России вряд ли целесообразна, пока не будет создана полноценная альтернатива. Он добавил, что все больше шансов заменить видеохостинг появляется у Rutube.