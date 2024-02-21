Стало известно, какие машины могут бесплатно ездить по трассе М-11 «Нева» На трассе М-11 «Нева» ввели бесплатный проезд для беспилотных грузовиков

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Беспилотный КамАЗ

На трассе М-11 «Нева» между Москвой и Санкт-Петербургом ввели бесплатный проезд для беспилотных грузовых автомобилей, следует из презентации замглавы Министерства транспорта РФ Дмитрия Баканова на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ. По словам министра, которые приводит ТАСС, услуга будет действовать до конца 2024 года.

С 19 января до конца года введен бесплатный проезд для ВАТС по М-11, — говорится в презентации.

В настоящее время по трассе передвигаются три подобных грузовика от «Сберавтотеха» и шесть — от КамАЗа. Баканов напомнил, что эксперимент по беспилотным грузоперевозкам ввели летом 2023 года. Суммарно транспортные средства проехали 1,8 млн километров и перевезли 181 тысячу кубометров груза. Как отметил министр, к концу года по М-11 «Нева» будут передвигаться 43 беспилотных грузовика.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и государственной компании «Автодор» пересмотреть стоимость проезда по платной скоростной автодороге М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Главе государства должны представить предложения по определению оптимальных тарифов до 15 марта.