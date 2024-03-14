Стало известно, как выбрать уничтожающую максимум бактерий зубную щетку Стоматолог Лосев: лучше выбирать зубную щетку средней жесткости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При кровоточащих деснах лучше выбирать щетку средней жесткости, даже если первое время будет не очень комфортно проводить чистку, рассказал NEWS.ru стоматолог Владимир Лосев. Он подчеркнул, что гражданам со здоровыми и крепкими деснами можно смело приобретать жесткую щетку. По его словам, мягкие щетки не могут удалить зубной налет и выполнить массаж десен.

Именно поэтому отдавать предпочтение в данном случае стоит щеткам средней жесткости, даже если сначала будет не очень комфортно производить чистку. Людям со здоровыми и крепкими деснами можно смело выбирать щетку с жесткой щетиной, но здесь стоит учитывать фактор возможной травматичности. Что касается самых мягких вариантов, то их не нужно покупать вообще, поскольку подобные щетки не могут гарантировать качественное очищение от остатков пищи, — добавил Лосев.

Ранее стоматолог Елена Мартынова рассказала, что причиной возникновения головной боли могут быть нарушения в зубочелюстной системе, в частности неправильный прикус или кариес. Специалист объяснила, что сильная головная боль и мигрени связаны с раздражением нервных окончаний или повреждением тройничного нерва, который в том числе отвечает за иннервацию зубов.

По словам эксперта, головная боль может оказаться следствием нарушений в височно-нижнечелюстном суставе, что связано с неправильным прикусом. Также на данную патологию могут указывать скрежетание зубами, щелчки и боли при открывании рта.