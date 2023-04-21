Стало известно, как спасают укушенную гремучей змеей москвичку без антидота Терапевт Раменский: укушенную гадюкой москвичку спасут обильным питьем, капельницей с глюкозой и антигистаминными

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Терапевт Павел Раменский рассказал NEWS.ru, что укушенную гремучей змеей москвичку могла спасти только неотложная помощь, так как антидота против яда данной разновидности пресмыкающихся в РФ нет. Медик предположил, что пораженную руку пациентки обездвижили повязкой или лонгетом, обработали рану перекисью водорода, зеленкой или слабым раствором марганцовки. После, отметил врач, ей обеспечили обильное питье и прием витаминов K и C для уменьшения симптомов интоксикации ядом.

Руку обездвижили повязкой или лонгетом, обработали рану перекисью водорода, зеленкой или слабым раствором марганцовки. Для дезинфекции лучше не использовать спирт или спиртовые растворы. Для снижения симптомов интоксикации пациентке в больнице должны обеспечить обильное питье — три-пять литров питьевой или щелочной минеральной воды в день, прием витаминов К и С. Могли поставить капельницу с 5-процентным раствором глюкозы — 400 мл, — объяснил Раменский.

По его словам, пострадавшей могли прописать препараты для снижения артериального давления, а также антигистаминные и глюкокортикоидные препараты.

После укуса гадюки у человека может нарушаться дыхание. Для его стабилизации следует подносить к носу больного ватку, смоченную нашатырным спиртом. При признаках дыхательной и сердечной недостаточности больному вводят соответствующие препараты, а если дыхание остановится — выполнят искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, — добавил Раменский.

Ранее стало известно, что жительницу Подмосковья укусила гремучая змея, жившая в ее квартире. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Дома у девушки был целый зоопарк из пауков, змей и тому подобных животных. Кроме того, сообщается, что в прошлом году она закрыла ИП по торговле экзотическими животными.