Стало известно, как подорожало высшее образование в Москве и Петербурге Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в среднем на 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущие университеты России подняли стоимость обучения в среднем на 12% в учебном году 2023-2024, сообщает центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль». По его данным, особенно сильно выросла цена образование в Высшей школе экономики (ВШЭ), Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) и Московском инженерно-физическом институте (МИФИ).

Так, студентам МИФИ, учащимся на направлениях «информационных системах и технологиях» и «программной инженерии», придется заплатить 340 тысяч рублей. Стоимость обучения на ряде программ в вузе выросла на 18-22%.

По данным «Росконтроля», во ВШЭ цены поднялись до 18%. Например, отучиться на менеджера теперь стоит 770 тысяч рублей.

В РАНХиГС стоимость обучения по специальностям «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» поднялась до 460 000 рублей с 410 тысяч рублей.

В СПбГУ повышение стоимости колеблется в районе 5-11%. Так, студентам направления «программная инженерия» придется заплатить 335 тысяч рублей, что на 11% выше, чем ранее.

Ранее замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что порядка семи тысяч человек поступили в российские высшие учебные заведения по льготам, предназначенным для участников СВО. По его словам, среди абитуриентов из данной категории наблюдается большой интерес к обучению.