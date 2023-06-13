Стало известно, как избавиться от привычки есть соленое Диетолог Королева посоветовала добавлять сок лимона вместо соли

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Чтобы избавиться от привычки есть соленое, следует добавлять в еду соки лимона, граната, клюквы или грейпфрута, специи или ароматные травы, посоветовала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она рассказала «Москве 24», что избыток соли в рационе задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление и способствует набору веса.

Вместо соли можно использовать сок лимона, граната, грейпфрута, сок клюквы. Просто добавлять их в блюда, чтобы улучшить вкус. Также это могут быть специи, ароматные травы, — подчеркнула специалист.

По словам диетолога, такая альтернатива поможет переформатировать чувствительность полости рта на другие вкусы. Соки или специи будут также приятны. При этом, в отличие от соли, такие добавки не скажутся на здоровье негативно. Они не приведут к задержке жидкости в организме, а также не вызовут проблем с лишним весом.

Диетолог Мария Волынкина ранее рассказала, что бег является одним из лучших способов похудения, поскольку кардио позволяет сжигать лишние калории. Специалист посоветовала при этом перейти на правильное питание. Следует сначала изменить свой рацион, а только после этого переходить к физическим нагрузкам.