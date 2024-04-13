Стало известно, как долго Куклачев может пролежать в больнице с инфарктом Хирург Умнов: Куклачев может пролежать в больнице полгода после инфаркта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР дрессировщик кошек Юрий Куклачев может провести в больнице до полугода после обширного инфаркта, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он предположил, что недуг прервет выступления Куклачева на неопределенное время.

Думаю, что минимум полгода Куклачев будет восстанавливаться. Инфаркт, а тем более такой обширный, как пишут в СМИ, потребует длительного нахождения в стационаре, а после — продолжительного восстановления с постепенным повышением физической активности. Возможно даже и прекращение выступлений, — считает Умнов.

Юрия Куклачева госпитализировали накануне. Дрессировщику кошек стало плохо после выступления на сцене. Сообщается, что Куклачев почувствовал себя нехорошо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В тот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался.

Позднее генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный рассказал, что Куклачев перенес обширный инфаркт. Он отметил, что врачи смогли стабилизировать состояние дрессировщика.