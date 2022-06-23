Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил «Москве 24» директор артиста Аркадий Кудряшов. Он добавил, что место может измениться, однако в качестве основного варианта рассматривают именно это место.
Пока рассматриваем Троекуровское кладбище. Где будут похороны, еще не решили, едем определяться. <...> Жена чувствует себя плохо. Это (смерть Шатунова. — NEWS.ru) произошло неожиданно, все было стремительно и молниеносно. Проблем не было, на сердце никогда не жаловался, — сказал Кудряшов.
Директор артиста добавил, что с датой погребения родственники пока не определились. Известно, что прощание с Шатуновым планируется разбить на два дня. По словам Кудряшова, в первый день проститься с певцом дадут поклонникам, звездам и политикам, а во второй состоится закрытая церемония погребения только для близких и семьи.
О смерти российского певца стало известно 23 июня. Как рассказал Кудряшов, Шатунову внезапно стало плохо во время рыбалки и друзья повезли его на машине к медикам.
Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артиста госпитализировали в состоянии клинической смерти. Реаниматологи боролись за жизнь певца на протяжении полутора часов, однако действия врачей не увенчались успехом. Причиной смерти Шатунова стала оторвавшаяся бляшка, спровоцировавшая инфаркт миокарда.
Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год