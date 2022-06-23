Стало известно, где похоронят Юрия Шатунова Представитель Шатунова сообщил, что певца похоронят на Троекуровском кладбище

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Юрий Шатунов

Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил «Москве 24» директор артиста Аркадий Кудряшов. Он добавил, что место может измениться, однако в качестве основного варианта рассматривают именно это место.

Пока рассматриваем Троекуровское кладбище. Где будут похороны, еще не решили, едем определяться. <...> Жена чувствует себя плохо. Это (смерть Шатунова. — NEWS.ru) произошло неожиданно, все было стремительно и молниеносно. Проблем не было, на сердце никогда не жаловался, — сказал Кудряшов.

Директор артиста добавил, что с датой погребения родственники пока не определились. Известно, что прощание с Шатуновым планируется разбить на два дня. По словам Кудряшова, в первый день проститься с певцом дадут поклонникам, звездам и политикам, а во второй состоится закрытая церемония погребения только для близких и семьи.

О смерти российского певца стало известно 23 июня. Как рассказал Кудряшов, Шатунову внезапно стало плохо во время рыбалки и друзья повезли его на машине к медикам.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артиста госпитализировали в состоянии клинической смерти. Реаниматологи боролись за жизнь певца на протяжении полутора часов, однако действия врачей не увенчались успехом. Причиной смерти Шатунова стала оторвавшаяся бляшка, спровоцировавшая инфаркт миокарда.