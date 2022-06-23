Певца Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил «Москве 24» директор артиста Аркадий Кудряшов. Он добавил, что место может измениться, однако в качестве основного варианта рассматривают именно это место.

Пока рассматриваем Троекуровское кладбище. Где будут похороны, еще не решили, едем определяться. <...> Жена чувствует себя плохо. Это (смерть Шатунова. — NEWS.ru) произошло неожиданно, все было стремительно и молниеносно. Проблем не было, на сердце никогда не жаловался, сказал Кудряшов.

Директор артиста добавил, что с датой погребения родственники пока не определились. Известно, что прощание с Шатуновым планируется разбить на два дня. По словам Кудряшова, в первый день проститься с певцом дадут поклонникам, звездам и политикам, а во второй состоится закрытая церемония погребения только для близких и семьи.

О смерти российского певца стало известно 23 июня. Как рассказал Кудряшов, Шатунову внезапно стало плохо во время рыбалки и друзья повезли его на машине к медикам.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что артиста госпитализировали в состоянии клинической смерти. Реаниматологи боролись за жизнь певца на протяжении полутора часов, однако действия врачей не увенчались успехом. Причиной смерти Шатунова стала оторвавшаяся бляшка, спровоцировавшая инфаркт миокарда.

Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год

Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год

Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов

Фото: Роберт Нетелев/ТАСС. Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов

Фото: Юрий Шатунов, 1989 год.

Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»

Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год

Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

На съемках «Песни года — 2011»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look. На съемках «Песни года — 2011»

Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»

Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год