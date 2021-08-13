СМИ узнали, где может появиться первый сибирский город из плана Шойгу

Первый сибирский город, о строительстве которого говорил министр обороны Сергей Шойгу, с большой вероятностью появится на границе Хакасии и Красноярского края. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на высокопоставленный источник.

По информации издания, населённый пункт хотят возвести в Минусинской котловине.

Проектом два года занимались в правительстве РФ и в регионах. Ещё в 2019 году на Петербургском экономическом форуме [президент Владимир] Путин поручил правительству и Российской академии наук проработать вопрос использования Минусинской долины, — рассказал источник.

Собеседник журналистов подчеркнул, что тогда Путин впервые сделал серьёзное заявление о развитии Сибири, тогда как раньше его больше интересовал Дальний Восток. Глава государства отмечал, что регион должен стать «связующим звеном» между европейской частью страны и Дальним Востоком.

Шойгу, который баллотируется в Госдуму по списку «Единой России», предложил перенести столицу в Сибирь. Также, по словам Шойгу, в регионе необходимо построить пять-шесть крупных городов с населением до 500 тыс. человек.