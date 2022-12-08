Стало известно, где и с кем россияне встретят Новый год Опрос: более 10% россиян отметят Новый год в одиночестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Примерно 77% россиян планируют встретить Новый год дома, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob по результатам проведенного компанией опроса. В прошлом году этот показатель был чуть меньше — 75%. При этом женщины чаще встречают Новый год дома — это в последнюю ночь декабря сделают 83% респонденток, а среди мужчин домашний формат выбрали 71%.

77% россиян планируют встретить Новый год дома: праздник в родных стенах — это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества. Слушать бой курантов на работе придется 6% опрошенных. Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины (10% против 2% среди женщин). По 2% россиян отметят наступление 2023-го в гостях и в поездке в другом городе, 1% — в деревне или на даче. Еще 3% назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и так далее, — сообщили в SuperJob.

Также россияне отвечали на вопрос о том, с кем они будут встречать праздник. 71% отметят его в кругу семьи, но «в одиночестве проведут новогоднюю ночь 12% респондентов». Вдвоем с любимым человеком — 3%. Столько же опрошенных собираются праздновать с коллегами по работе. 2% встретят Новый год с друзьями, а 1% — в компании любимого питомца. При этом отмечают праздник с семьей чаще женщины (79% против 65% среди мужчин), а в одиночестве — мужчины (14% против 9% среди женщин).

По сравнению с прошлым годом россияне стали чаще встречать Новый год с семьей. В 2021-м такой формат праздника выбирали 65% опрошенных против 71% сейчас.