Стало известно, что важно девушкам при выборе партнера

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Социальная сеть «ВКонтакте» провела опрос, по результатам которого стало известно, что для 95% девушек в возрасте от 18 до 24 лет важен характер при выборе партнера. Столько же ответили, что им важно желание проводить время вместе и самостоятельно планировать общий досуг.

93% опрошенных поделились, что обращают внимание на одежду и ухоженность мужчины, а внешность важна только для 71% девушек. 78% отметили, что при выборе партнера для них весомо, есть ли у него амбиции и престижная работа.

Однако оказалось, что с возрастом это становится менее важным, поскольку в сегменте от 25 до 34 лет 72% респондентов ответили, что им важны амбиции мужчины, в сегменте от 35 до 45 лет — 65% проголосовавших, а в возрасте от 46 до 60 лет — только 60% опрошенных. Кроме того, с возрастом растет и ожидаемый заработок от мужчины, от 214 тысяч рублей в месяц до 299 тысяч рублей.

34% проголосовавших ответили, что на свидании им хотелось бы попробовать что-нибудь необычное, например, новое хобби. 20% отдали свой голос за поход в театр или балет. Почти половина девушек (55%) поделились, что выбрали бы пойти на свидание в ирландский паб или театр, а другая половина (45%) предпочла бы оперу.

Ранее стало известно, что более трети владельцев собак доверяют животному больше, чем своему партнеру, сообщил Daily Star со ссылкой на соответствующее исследование. Больше половины участников заявили, что предпочли бы компанию питомца походам на свидания для поиска спутника жизни.