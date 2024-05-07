Стало известно, что суд решил о пожизненном сроке для стрелка из Перми Суд оставил в силе пожизненный срок для Бекмансурова за стрельбу в вузе Перми

Фото: Андрей Никонов/РИА Новости

Тимур Бекмансуров

Приговор о пожизненном лишении свободы для Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в одном из вузов Перми в 2021 году, был признан законными и остался без изменений по решению Верховного суда России, передает ТАСС. Жертвами нападения стали шесть человек, еще почти 60 пострадали.

Суд рассмотрел кассационную жалобу Бекмансурова и постановил приговор в отношении осужденного оставить без изменения, — указано в заявлении.

Молодой человек в сентябре 2021 года ворвался в Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), где он раньше учился, с собой у него было гладкоствольное ружье. После этого он открыл огонь по студентам и педагогам. Когда в здание прибыли силовики, Бекмансуров отказался сдаться и оказал сопротивление, в результате он получил ранение ноги, нижнюю ее часть ампутировали. В последнем слове злоумышленник признал свою вину и обязался выплатить причиненный им ущерб, а через некоторое время подал апелляцию на приговор.

Ранее, в январе, Бекмансуров попытался оспорить пожизненный приговор. Тогда сообщалось, что дело пока находится на рассмотрении в краевом суде из-за многочисленных возражений по кассационной жалобе.