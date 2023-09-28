Стало известно, что изменилось в учебниках истории после скандала в Чечне Baza: в учебнике истории переписали отрывок о депортации после критики из Чечни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В учебнике истории России для старших классов изменили отрывок о депортации народов, сообщает Telegram-канал Baza. Жители и власти Ингушетии и Чечни просили убрать строки о сотрудничестве граждан республик с фашистами во время Великой Отечественной войны.

Трагической страницей в истории Великой отечественной войны стало массовое выселение народов в 1941-1944 гг. в условиях близости фронта и боевых действий огульно обвиненных ГКО в предательстве, — говорится в обновленной версии.

В учебнике сказано, что выселению подверглись 12 народов — их лишили национально-территориальной автономии. В пособии говорится, что «наряду с отщепенцами и предателями» пострадали «массы совершенно безвинных и лояльных советской власти людей». Справедливость в отношении депортированных, согласно новому варианту, восстановили позднее в СССР и Российской Федерации.

Ранее в Чечне по поручению главы республики Рамзана Кадырова из школ изъяли весь тираж нового учебника по истории России. Пособие вызвало негодование среди представителей репрессированных в СССР народов. Вопрос находился на контроле Председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Подробнее о том, какие правки просили внести — в материалеNEWS.ru.