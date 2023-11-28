Стало известно, что экс-бойфренд Анастасии Волочковой жив Адвокат Бенхин: экс-бойфренд Анастасии Волочковой Кузнецов жив-здоров

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Сергей Кузнецов

Экс-бойфренд Анастасии Волочковой Александр Кузнецов жив, сообщил Telegram-каналу Mash адвокат Александр Бенхин. Он отметил, что разговаривал с его женой, которая опровергла информацию о смерти мужа.

Мы разговаривали с его женой три минуты назад, она только что говорила с его следователем, он, Сергей Кузнецов, жив-здоров, готовится к очной ставке, — сказал адвокат.

28 ноября Telegram-канал «112» сообщил, что Кузнецов найден мертвым в московском СИЗО. По его данным, тело предпринимателя нашли в камере «Матросской Тишины». Как выяснил канал, труп обнаружил сокамерник Кузнецова.

Кузнецов находился в следственном изоляторе с мая 2023 года, когда его жена Анастасия Кондрачук написала заявление в полицию на супруга, заявив, что он ее избил. Сообщалось, что у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, множественные ушибы и синяки.

В суде Кузнецов сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а причиной произошедшего назвал ревность. Он утверждал, что сам отвез побитую любимую в медпункт и все время был рядом.

Волочкова прокомментировала ситуацию с избиениями. По словам балерины, Кузнецов — вспыльчивый и эмоциональный человек, однако он никогда не поднимал на нее руку. За несколько лет до произошедшего балерина активно демонстрировала в социальных сетях свои отношения с «банщиком» Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся». Пара отправилась вместе на отдых на Мальдивы, но через полтора месяца рассталась.