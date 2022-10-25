Стало известно число россиян, желающих перемен Левада-Центр: большинство россиян считают, что стране нужны полномасштабные перемены

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Большинство россиян считают, что Россия нуждается в переменах, свидетельствуют данные опроса Левада-Центра (организация, исполняющая функции иностранного агента). Социологическое исследование провели с 22 по 28 сентября, в нем принял участие 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России. Опрос проводился на дому у респондентов методом личного интервью.

Большая часть опрошенных (47%) проголосовала за «полномасштабные перемены» в России, еще 36% признали, что «незначительных изменений» достаточно, 13% пожелали оставить все как есть, а 5% воздержались от ответа.

По информации центра, в первую очередь россияне хотели бы повысить уровень жизни (14%), а также решить социальные проблемы (9%). Кроме того, граждане РФ пожелали ухода в отставку различных чиновников, министров и депутатов (11%). Россияне также хотели бы закончить спецоперацию на Украине (10%).

Ядро сторонников решительных преобразований, как пишет директор Левада-Центра Денис Волков, сформировано из малообеспеченных респондентов, «которым денег хватает только на еду и кто хотел бы изменения ситуации к лучшему», а также среди политизированной аудитории Telegram-каналов, «не доверяющих ни одному источнику информации».

Напротив, среди сторонников власти, обеспеченных граждан и телезрителей нет четко выраженных позиций: здесь чуть больше тех, кто хотел бы умеренных изменений, — пишет Волков.

Ранее фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал опрос, согласно которому большинство россиян (80%) положительно оценили работу президента России Владимира Путина. По данным социологического исследования, число негативно оценивших работу главы государства и воздержавшихся от ответа на вопрос составило 10%.