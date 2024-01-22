Стало известно число диверсий в России после начала СВО С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

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С начала СВО МВД России выявило 220 фактов нападений и поджогов органов власти и военкоматов, сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Станислав Колесник, передает «Интерфакс». Он добавил, что также зафиксировано свыше 180 случаев диверсий на железных дорогах.

С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападением и поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты — 220 лиц установлены, 15 из них несовершеннолетние, — сказал он.

Колесник заявил, что украинские спецслужбы пытаются за вознаграждение вовлечь в совершение диверсий подростков. В группе риска дети из малообеспеченных семей и лица с низкой моральной ответственностью, считают в полиции.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд на два месяца арестовал 74-летнюю пенсионерку по делу о поджоге военкомата. После задержания она заявила на допросе, что ее вынудили сделать это мошенники. Они убедили женщину, что этот поступок поможет ей спасти свою квартиру.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в подмосковном Подольске полицейские задержали пенсионерку с молотком для отбивания мяса и двумя бутылками бензина у военкомата. Мошенники убедили 67-летнюю женщину приехать из Москвы на «спецоперацию против мошенников». Стражи порядка решили проверить документы гражданки, когда она подошла к зданию военного комиссариата на улице Ленина.