Стало известно, будут ли штрафовать россиян за отсутствие зимней резины Черников: водителей без зимней резины штрафовать не будут

Водителей в России не будут штрафовать за отсутствие зимней резины на автомобиле, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, машины, обутые «не по сезону», ни задерживать, ни эвакуировать не будут. Водители сами должны выбирать условия, чтобы передвигаться безопасно.

Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода,— сказал Черников.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря вступает в силу нововведение в законодательство, согласно которому автовладельцы не имеют права эксплуатировать авто, если на нем установлены шины, не соответствующие сезону. Речь о дополнении перечня неисправностей транспортного средства, при которых запрещена его эксплуатация.

Так, согласно нововведениям, в декабре, январе и феврале легковые машины и грузовики, чья масса не превышает 3,5 т, должны быть в обязательном порядке «обуты» в зимнюю резину. Иначе водителей ждет штраф в размере 500 рублей или предупреждение. Сообщалось, что изменения в закон вступили в силу еще в сентябре. Однако исполнять его намерены с 1 декабря.