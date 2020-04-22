Стали известны самые популярные товары и услуги на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/6073f82e-849e-11ea-ba6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Система «Яндекс.Касса» проанализировала покупки россиян в период действия режима самоизоляции (13-19 апреля). Выяснилось, что чаще всего люди покупают медицинские товары и оплачивают соответствующие услуги.

Средний чек в этой категории составил 2405 рублей, что на 50% меньше, чем неделю назад. При этом рост числа платежей в этой сфере достиг 474%, передаёт «Ридус».

На втором месте оказалась доставка еды из ресторанов, средний чек по которой составил 1350 рублей. Интерес к ней повысился на 172%. Тройку лидеров замыкает доставка продуктов, средний чек по которой вырос на 66% до 8222 рублей, а число платежей возросло на 67%.

Также на 50% популярнее стал доступ к развлекательному контенту, средний чек по которому меньше 100 рублей. Витамины и пищевые добавки получили на 49% больше платежей, а средний чек по ним составил 3881 рубль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в Москве с 28 марта 2020 года, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса, вырос на 45%. Об этом заявил руководитель центра занятости населения города «Моя работа» Роман Шкут.