Стали известны самые обеспокоенные из-за вируса регионы РФ

https://static.news.ru/photo/614bff1a-8842-11ea-b899-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Дальнего Востока и Поволжья испытывают наибольший страх из-за пандемии COVID-19. Общий уровень обеспокоенности среди россиян составляет 85,5%, страх перед заразой не испытывают 14,5%.

Таковы результаты исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», сообщает РБК.

Больше других обеспокоены жители Забайкальского края (33,3%). В топ-5 по этому показателю также оказались Псковская (19,6%), Оренбургская (14,9%), Нижегородская (14,8%) и Волгоградская (13,3%) области. Москва (10,8%) заняла в списке седьмое место.

Меньше всего ждут неприятностей от коронавируса в Санкт-Петербурге (33,3%). Топ-3 «бесстрашных» регионов также составили Приморский край (23,5%) и Иркутская область (22,7%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Вассерман видит мировое будущее после пандемии в мрачном свете. Почти победить коронавирус человечеству удастся только в феврале 2021 года, считает эрудит. Но к этому времени люди порядком обеднеют и во многом — из-за агрессивной политики США, которые «начнут скупать Европу оптом». Политический консультант уверен, что после Китая, которому уже предъявлены триллионные иски, США возьмутся за Россию.