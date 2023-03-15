Названы причины популярности интернет-знакомств Психотерапевт Крашкина объяснила популярность интернет-знакомств конфиденциальностью

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При интернет-знакомствах людям проще сохранить конфиденциальность и собственные переживания в тайне от собеседника, считает врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она рассказала РИАМО, что популярность такого способа поиска отношений также заключается в возможности сразу понять, интересен ли человек или нет.

Еще одним моментом является безусловное сохранение на определенном этапе конфиденциальности каких-то своих глубоко личных переживаний, которые на таком раннем этапе не могут быть заявлены собеседнику. Подобные знакомства — также возможность в какой-то мере превентивного понимания, насколько этот человек тебе интересен, — пояснила Крашкина.

По словам психотерапевта, интернет-знакомства позволяют расширить географию поисков. Например, можно познакомиться с человеком, близким по духу, с которым в реальной жизни встреча была бы практически невозможна из-за расстояния. Кроме того, онлайн-общение подразумевает меньше переживаний в том случае, если отношения не сложились. Специалист отмечает, что при реальном знакомстве люди чаще сожалеют, когда оно не приводит к ожидаемому результату.

Популярность интернет-знакомств среди людей, которые уже закончили институт и устроились на работу, легко объяснима, считает Крашкина. Психотерапевт уточнила, что во взрослом возрасте вероятность познакомиться с кем-то в коллективе для романтических отношений снижается, так как у большинства коллег уже есть возлюбленные или семьи.

Одно дело, когда ты окружен большим количеством свободных людей, у которых те же намерения, например, когда учишься в колледже, институте или университете. Позднее, попадая в рабочий коллектив, можно обнаружить, что в основном тебя окружают люди, уже имеющие семьи, детей, внуков и так далее, — заключила специалист.

Психолог Дарья Дугенцова ранее посоветовала встречаться с собеседниками с сайтов знакомств на нейтральной территории, чтобы обезопасить себя от мошенника. Эксперт призвала не забывать, что человек из интернета является малознакомым.