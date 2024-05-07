Стали известны подробности о родившей в туалете торгового центра школьнице Парень попросил родившую в туалете ТЦ школьницу избавиться от ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парень 15-летней школьницы из Архангельска, родившей ребенка в туалете торгового центра, уговорил ее избавиться от малыша, рассказал источник NEWS.ru. 18-летний юноша объяснил это тем, что они еще молодые и не готовы воспитывать детей. Кроме того, пара не имела достаточно средств.

Подругам она сказала, что от ребенка ее попросил парень избавиться. Потому что они еще молодые и не готовы, и денег у них нет, — сказал источник.

При этом он уверен, что родители школьницы вряд ли стали бы помогать ей с воспитанием ребенка. Как утверждает источник, девушка живет в неблагополучной семье.

Ранее СМИ сообщали, что школьница из Архангельска выбросила новорожденного в лесу после того, как родила его в туалете торгового центра в августе прошлого года. Произошедшее могло остаться на совести подростков, однако несовершеннолетняя сняла все на камеру и загрузила ролик в социальные сети. Одна из учениц пожаловалась в полицию. В отношении девушки и ее парня возбудили уголовное дело.

Ранее в Улан-Удэ местного жителя обвинили в убийстве четырехлетнего сына сожительницы. Тело нашли в барабане сломанной стиральной машины. Согласно одной из версий, мать малыша могла знать о его смерти, но молчала.