Стали известны подробности о работе тюремной больницы Саратова

У саратовской больницы ОТБ-1, видео с пытками из которой опубликовал проект Gulagu.net, есть определённая слава, рассказала NEWS.ru адвокат Снежана Мунтян, представляющая интересы пострадавших в учреждении заключённых. По её словам, в больницу привозят зэков из соседних областей.

В ОТБ-1 привозят заключённых и из соседних областей. Этим учреждением пугают заключённых. <...> У этого места уже определённая слава, — рассказала она.

По её словам, ОТБ зэки называют «кровавый синт». Неугодным заключённым в администрации угрожают переводом в это учреждение со словами: «а там знаешь, что с тобой сделают».

Полагаю, что об этом учреждении знают по всей России, все его боятся. Чтобы туда не попасть, заключённые, я знаю, глотают предметы, режут себя, делают разные вещи, лишь бы там не оказаться. Потому что знают, что там их никто не спасёт, — подчеркнула юрист.

По её словам, сложно сделать что-то с этим учреждением, но помогает огласка. Однако сейчас адвокатов лишили возможности проносить видеокамеры в режимные учреждения.

Раньше люди готовы были говорить на камеру о том, что с ними случилось, а сейчас, что делать, если кто-то нам рассказал об изнасиловании? Писать жалобы? Ну, можно, но будут отписки: «Нарушение закона не установлено», — заключила она.

Видеоархив пыток и изнасилований осуждённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. Ролики предоставил программист и бывший заключённый ОТБ-1 в Саратове, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам.

На кадрах первого попавшего в СМИ видео запечатлено, как заключённых раздевают догола, связывают, избивают и совершают в отношении них cексуальное насилие.

В настоящее время по фактам пыток следственные органы расследуют семь уголовных дел. Кроме того, уволены начальник ФКУ ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павел Гаценко, заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов, глава оперативного отдела Антон Бочков и начальник отдела безопасности Сергей Мальцев.