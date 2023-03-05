«112»: у Костомарова начала синеть рука «112»: у Костомарова может снова начаться сепсис

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Роман Костомаров

Telegram-канал «112» сообщает, что фигурист Роман Костомаров постепенно приходит в себя. Но, по сведениям канала, у олимпийского чемпиона может снова начаться сепсис, у него синеет одна рука.

Канал также отмечает, что в ближайшее время с фигуристом будет работать психолог. Рядом со спортсменом постоянно находится жена — фигуристка Оксана Домнина. После стабилизации состояния Костомарова ждет длительная реабилитация.

Ранее портал Prozvezd.info со ссылкой на врачей клиники «Коммунарка» сообщил, что Костомаров пришел в себя после комы. Медики оценивают состояние олимпийского чемпиона как стабильно тяжелое. На данный момент его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, спортсмену вводят обезболивающие.

3 марта РЕН ТВ передавал, что фигуриста Романа Костомарова вывели из медикаментозного сна.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали обе кисти рук. В СМИ уточнили, что специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. До этого врачи приняли решение ампутировать спортсмену пальцы ног. Медики оценивали шансы фигуриста на выживание в соотношении 50 на 50. Спортсмену очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился инсульт.