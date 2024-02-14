Стало известно о неожиданной реакции Чикатило на арест в тюрьме КГБ Следователь Костоев рассказал о шоке Чикатило после ареста в тюрьме КГБ

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Андрей Чикатило

Советский серийный убийца Андрей Чикатило растерялся после ареста, поскольку его не задержали, а сразу отправили в тюрьму КГБ, а не следственный изолятор, рассказал в беседе с Lenta.ru следователь Исса Костоев. По его словам, во время следствия маньяк притворялся больным и утверждал, что ему требуется лечение.

Для Чикатило арест в тюрьме КГБ был шоком — но он быстро от него оправился и стал все время следствия и суда притворяться больным, утверждал, что его надо лечить, — сообщил Костоев.

Он подчеркнул, что Чикатило был человеком очень жестоким и мстительным, однако умел это скрывать. Как подчеркнул следователь, маньяк казался невозмутимым, но целеустремленным. Костоев привел в пример случай, когда Чикатило в знак протеста строительству гаража во дворе своего дома отправился с палаткой на Красную площадь и писал обращения экс-лидеру СССР Михаилу Горбачеву.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, который изнасиловал как минимум трех несовершеннолетних девочек. Мужчина совершал преступления с 2017 по 2023 год. Он знакомился со своими жертвами в социальных сетях, приглашал их к себе домой и совращал, зная о возрасте потерпевших. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.