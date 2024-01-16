Стало известно, кто мог слить видео с Волочковой и Джигурдой SHOT: Волочкова напишет заявление на знакомого после слива видео с Джигурдой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова собирается написать заявление в полицию на знакомого, который опубликовал в Сети интимное видео с ней и шоуменом Никитой Джигурдой, сообщает Telegram-канал SHOT. Она намерена добиться возбуждения уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Адвокат балерины Роман Попов, слова которого приводит канал, рассказал, что видеоролик снял знакомый Волочковой без ее разрешения. В настоящий момент он живет в Прибалтике и, как считает сама артистка, мстит ей. Заявление в полицию планируется подать в ближайшее время. Адвокат уточнил, что подозрения с Джигурды были сняты.

У меня есть информация о том, что данное видео было снято большое время тому назад. Человек <...> без согласия Анастасии выложил данное видео в Сеть, — заявил он.

Попов добавил, что Волочкова является «очень порядочным человеком, который делает много во благо людей». Он подчеркнул, что она не идеальна, и попросил «показать ему идеального человека».

Ранее экс-директор Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова заявила, что артист мог сам слить видео, на котором целует в трусы Волочкову. По ее мнению, шоумен мог пойти на такой шаг ради создания шумихи вокруг своей персоны.