Стала известна сумма будущих штрафов за автохлам во дворах

https://static.news.ru/photo/9cf8ac02-857c-11ea-a683-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Штрафы для владельцев брошенных на улицах и во дворах автомобилей могут составить для физических лиц до 5 тысяч рублей, для компаний — до 35 тысяч. Сейчас наказания за это есть лишь в некоторых регионах. Однако необходимые поправки в федеральный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже прорабатывают Совет Федерации и Министерство юстиции.

В частности, предполагается включить нормы, запрещающие бросать во дворах бесхозные автомобили, а также парковаться на газонах, детских и спортивных площадках. Помимо этого, нельзя будет мыть транспорт в неположенных местах, передаёт РБК.

Кроме этого, в КоАП могут включить статьи, предусматривающие ответственность за складирование и хранение в непредусмотренных для этого местах строительных материалов, за нарушение правил проведения земляных работ, за самовольную установку рекламных конструкций, металлических гаражей и других сооружений.

Помимо этого штрафы грозят за ненадлежащее выполнение работ по уборке снега и наледи, за порчу или уничтожение деревьев, кустарников и газонов, а также за невырубку усохших или повреждённых деревьев, представляющих угрозу безопасности граждан.

Кроме того, в КоАП может появиться наказание за подтопление улиц и тротуаров после дождя или в результате таяния снега, которые препятствуют движению пешеходов и машин.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас правила благоустройства утверждают муниципалитеты, а ответственность за их нарушения устанавливает субъект самостоятельно. Однако во многих субъектах эти нормы на практике не работают, потому нарушители к ответственности не привлекаются.