Стала известна средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки «Авито»: выступление Деда Мороза и Снегурочки в среднем стоит от 2 тыс. рублей

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Средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в России в этом году составит от 2 тыс. рублей, сообщил NEWS.ru руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин. Чаще всего в услуги Дедов Морозов и Снегурочек входят раздача подарков, тематические игры и конкурсы, танцы, хоровод у елки, новогодний реквизит и музыкальное сопровождение.

Средняя стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в этом году начинается от 2 тыс. рублей. Дороже всего оно обойдется жителям Москвы и Сочи — от 3 тыс. рублей. Артисты предлагают в основном программы от 15 минут до 1 часа, — сказал эксперт.

В целом по сравнению с прошлым годом средние цены на выступление Деда Мороза и Снегурочки не изменились, говорит эксперт. При этом с учетом роста предложения на рынке ближе к празднику цены даже снижаются.

Так, например, в Москве в ноябре заказать Деда Мороза и Снегурочку можно было за сумму от 3,5 тыс. рублей, а в начале декабря — уже от 3 тыс. рублей, поскольку предложение со стороны аниматоров выросло на 57% за первые две недели декабря, — отметил Семочкин.

При этом непосредственно в новогоднюю ночь услуги Деда Мороза и Снегурочки в России будут стоить дороже — от 4–5 тыс. рублей. При этом заказ отдельно только одного зимнего волшебника, без внучки, может обойтись лишь на 30% дешевле, да и то не всегда, отметили в «Авито».

Некоторые аниматоры также разработали дополнительные шоу-программы. Например, научное шоу, шоу мыльных пузырей или крио-программу с заморозкой воды и сладостей жидким азотом. Такие составляющие праздника могут повысить стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки до 5–7 тыс. рублей за выступление.

Ранее сообщалось, что самыми популярными предметами новогоднего декора у россиян в конце уходящего 2023 года стали искусственные елки. На эти изделия в декабре текущего года приходится 37% спроса, средняя стоимость за штуку — 5,3 тыс. рублей. Вторые по популярности элементы праздничного убранства — гирлянды (25% спроса) со средней стоимостью 900 рублей. На третьем месте — свечи (19% спроса), их набор оценивается в среднем в тысячу рублей. Также популярны декоративные фигурки в виде дракона — символа 2024 года.