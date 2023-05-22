Стала известна личность второй отравленной в Германии журналистки Второй отравленной в Германии журналисткой стала Баблоян

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Журналистка Ирина Баблоян, подруга политика Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в своем Telegram-канале призналась, что является второй отравленной в Германии россиянкой. Обе пострадавшие журналистки принимали участие в конференции российской оппозиции, проходившей в Берлине в конце апреля.

Информация об отравлении журналистки и некоторых других оппозиционных деятелей распространяется со скоростью света. Раз уж всплыла моя фамилия, нужно сказать следующее. Журналистка, о которой в последние дни пишут почти все издания — это я! — написала Баблоян.

Журналистка уточнила, что обратилась в клинику «Шарите», где ранее проходил лечение оппозиционер Алексей Навальный. Баблоян подчеркнула, что на данный момент врачи выясняют, что стало причиной ухудшения ее состояния, поэтому нельзя утверждать, что это именно отравление.

Журналистка добавила, что не связывает произошедшее с участием в конференции российской оппозиции, так как первые симптомы появились за несколько месяцев до форума.

Накануне, 21 мая, немецкое издание Die Welt сообщило, что полиция Германии начала расследование в связи с жалобами на симптомы отравления двух российских журналисток, одна из которых глава фонда «Свободная Россия» (внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций) Наталья Арно.