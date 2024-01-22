Стала известна доля посещающих святые места россиян ВЦИОМ: каждый второй россиянин посещал святые места

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Валаамский монастырь в Карелии в России

Более половины россиян (53%), принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), совершали поездки к святым местам. Специалисты центра считают, что растущий интерес к религиозному туризму объясняется в том числе повышением роли религии в жизни россиян. Еще одно вероятное объяснение — активное проникновение в жизнь интернета: информация о святых местах стала доступнее.

В сумме побывать в святых местах доводилось каждому второму россиянину (53%, +10 п. п. к данным 2020 года), — говорится в публикации ВЦИОМа.

В исследовании отмечается, что за последние четыре года выросло число россиян, которые совершали самостоятельные поездки к святым местам, — с 31 до 43%. При этом 16% участников опроса заявили, что совершают поездки к святилищам в составе экскурсионных групп.

ВЦИОМ утверждает, что удобство посещения святых мест и повышение роли религии в жизни граждан стали основными факторами роста интереса к религиозному туризму. Специалисты приводят данные, согласно которым за последние 30 лет в 2,5 раза выросла доля россиян, которые назвали религию очень важной, — с 6 до 15%.

При этом считают религиозность понятием, которое может лечь в основу политики «возрождения России», гораздо меньше россиян. По данным ФНИСЦ РАН, в 2023-м так ответил только 1% респондентов.

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