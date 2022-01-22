Стала известна динамика цен на автомобили в 2022 году

Автоэксперт Вячеслав Субботин заявил, что стоимость новых автомобилей в 2022 году не будет увеличиваться. Он отметил, что производство автомобилей должно наладиться к концу года. По мнению специалиста, новые заводы по производству микросхем в Европе и США позволят снизить цены для конечного потребителя. Об этом сообщает радио Sputnik.

Цены на автомобили и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад, — рассказал Субботин.

При этом эксперт отметил, что повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что семьи, покупающие земельные участки на труднодоступных территориях, нужно на несколько лет освободить от уплаты соответствующего налога. По словам парламентария, государству выгодно, чтобы количество собственников земли росло.

Он добавил, что необходимо стимулировать расселение граждан на более удалённых территориях. При этом политик заявил, что такая льгота должна распространяться на участок площадью не более шести соток. По его словам, это оптимальная площадь для строительства собственного дома.