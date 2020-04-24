США оказались на грани дефицита мяса

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Приостановка деятельности четверти заводов по производству свинины и 10% производителей говядины создала угрозу дефицита мясной продукции в Соединённых Штатах.

По информации Bloomberg, крупнейший мировой поставщик мяса JBS SA уже предупредил власти США о риске дефицита. Из-за коронавируса остановились мощности 13 крупных американских производителей мяса.

Правительство США обнародовало данные о запасах свинины, говядины и птицы в государственных хранилищах — резервы рассчитаны на две недели в случае полной остановки производств.

Люди не понимают, что в ближайшие месяцы поставка мяса и продовольствия в магазины станет очень большой проблемой, — приводит Lenta.ru слова генерального директора компании Jersey Mike’s Franchise Systems Inc. Пите Канкро.

Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что МЧС и Федеральное агентство по государственным резервам «оказались абсолютно не готовы» к вспышке коронавирусной инфекции в России.