https://static.news.ru/photo/fb59f2f2-4cff-11ea-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов объяснил суть внесённых в нижнюю палату парламента поправок, упрощающих получение материнского капитала.

Как передаёт «Интерфакс», Неверов заявил, что главной целью инициативы является сокращение срока оказания этой услуги. Он напомнил, что в настоящий момент этот срок составляет 15 дней, однако фактически растягивается до месяца из-за межведомственного общения на бумаге. Предлагаемые поправки введут электронное взаимодействие и сократят срок выдачи сертификата до пяти дней.

Также изменения упростят процедуру распоряжения средствами маткапитала.

Масштабность изменений заключается в переходе предоставления гражданином в рамках получения и распоряжения материнским капиталом от 18 документов в настоящее время до одного документа — только заявления при распоряжении материнским капиталом, — подчеркнул Неверов.

Как ранее сообщал NEWS.ru, «Единая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала во исполнение поручений президента страны Владимира Путина. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак при этом заявил, что расширение программы маткапитала и возможностей его применения является приоритетом для ЕР.