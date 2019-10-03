Министерство образования и науки РФ подтвердило свои планы проиндексировать в 2020 году студенческие стипендии.
Представители Минобрнауки сообщили
В сентябре 2019-го, по данным ведомства, средний размер государственной академической стипендии составляет 2980 рублей против 2904 рублей в сентябре 2018 года. Государственная социальная стипендия в настоящий момент составляет 3469 рублей — на 124 рубля больше прошлогоднего показателя.
Повышение коснётся студентов, аспирантов, ассистентов-стажёров и ординаторов в государственных вузах.
Как ранее сообщал News.ru, выплаты студентам призвал повысить первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин. Депутат посчитал, что повышение размера стипендий «реально давно не делалось».
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