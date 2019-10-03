https://static.news.ru/photo/292b0e00-e5f4-11e9-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство образования и науки РФ подтвердило свои планы проиндексировать в 2020 году студенческие стипендии.

Представители Минобрнауки сообщили «Интерфаксу» , что проект федерального бюджета на будущий год включает в себя трёхпроцентную индексацию стипендий. Повышение студенческих выплат традиционно проводится 1 сентября. В случае если бюджет будет принят в текущем виде, в 2020 году средняя стипендия увеличится на 90 рублей и составит 3070 рублей.

В сентябре 2019-го, по данным ведомства, средний размер государственной академической стипендии составляет 2980 рублей против 2904 рублей в сентябре 2018 года. Государственная социальная стипендия в настоящий момент составляет 3469 рублей — на 124 рубля больше прошлогоднего показателя.

Повышение коснётся студентов, аспирантов, ассистентов-стажёров и ординаторов в государственных вузах.

Как ранее сообщал News.ru, выплаты студентам призвал повысить первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин. Депутат посчитал, что повышение размера стипендий «реально давно не делалось».