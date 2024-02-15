«Сразу определить невозможно»: россиянам назвали неочевидные признаки ВИЧ Гинеколог Близнюк: ВИЧ маскируется под грипп, вызывая боль в суставах и жар

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ВИЧ-инфекцию невозможно сразу определить, так как первые симптомы больше похожи на грипп, рассказала NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. Она подчеркнула, что в первые недели после попадания ВИЧ в организм человека пациент испытывает жар до 39 градусов, боли в суставах или мышцах, а также легкий кашель.

Первые симптомы ВИЧ-инфекции очень похожи на грипп. Нет уникальных признаков попадания в организм именно ВИЧ. Першение или боль в горле, легкий кашель, тянущие боли в суставах и мышцах. Появляется чувство озноба, лихорадка — температура может повыситься до 38-39 градусов, — отметила Близнюк.

По ее словам, при заражении ВИЧ-инфекцией также наблюдается повышенная утомляемость, пациент чувствует, что «у него нет никакой энергии ни на что, хочется лечь спать и ничего не делать». Собеседница добавила, что при ВИЧ увеличиваются лимфоузлы, особенно шейные.

Могут быть высыпания на коже, такая неопределенная красная мелкая сыпь по типу аллергической. Гриппоподобное состояние длится около двух недель. Затем признаки инфицирования ВИЧ сходят на нет, но, к сожалению, болезнь не заканчивается, а лишь переходит в бессимптомное состояние, — подытожила Близнюк.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов. Дерматовенеролог добавила, что теоретически почти все венерические заболевания могут передаваться бытовым путем, например, при использовании общих мочалок или полотенец, которые еще не успели высохнуть. Однако такие случаи крайне редки и чаще всего касались людей, не соблюдающих нормы гигиены.