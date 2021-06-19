СР в Карачаево-Черкессии не поддержало снятие плаката Суворова своим членом

https://static.news.ru/photo/1aa65f64-d1d5-11eb-bc0d-96000091f725_660.jpg Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Карачаево-Черкесской республике не поддержало снятие плаката с изображение полководца Александра Суворова членом президиума местного отделения партии Адлером Туркменовым. По словам председателя Совета регионального отделения Рената Акбаева, они будут «разбираться в ситуации».

Акбаев рассказал, что Туркменов не посоветовался и не предупредил никого из местного отделения партии перед тем, как демонтировать плакат.

Я узнал о ситуации из соцсетей. Карачаево-Черкессия — это многонациональная республика, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Главное, чтобы не было призыва к какому-то вредительству межнациональных отношений. В республике много народов проживают и у каждого есть какие-то обиды. Честно говоря, я не знаю, какое отношение имеет Суворов к ногайцам, но если Туркменов говорит об этом, значит, видимо, имеет, — сказал председатель совета.

Акбаев отметил, что среди многонациональных народов, проживающих в Карачаево-Черкессии есть и русские и они «конечно тоже имеют право на плакат с Суворовым».

Мы будем собираться скоро партией, у нас есть, в том числе и представители русского населения республики. Мы будем все вместе обсуждать сложившуюся ситуацию, — заявил Акбаев.

Ранее в Instagram Адлера Туркменова появилось видео на котором спецтехника снимает плакат с изображением Суворова, установленный на билборде в Черкесске. Плакат представлял из себя портрет полководца с подписью «страна победителей». Депутат совета Ногайского района в подписи к видеозаписи сообщил, что плакат был установлен «по недоумению». Незадолго до этого Туркменов заявлял, что возмущен билбордом, так как «Суворов практически уничтожил ногайский народ».

Александр Суворов участвовал в нескольких походах против ногайцев, в результате чего они окончательно признали присоединение Крыма и местных земель к России. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Черкесске проживают 70 тыс. русских, 21 тыс. карачаевцев, 17 тыс. черкесов и 2 тыс. ногайцев.