https://static.news.ru/photo/3be9a446-2101-11ea-9a5b-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести референдум об отмене моратория на смертную казнь. По его словам, фракция подготовила законопроект о возвращении этой меры.

Он напомнил, что в России нет закона, отменяющего казнь. В стране действует международный договор и решение Конституционного суда, передаёт РИА Новости.

Когда мы делаем такие заявления, мы, скорее, рассчитываем на некую дискуссию, потому что, с моей точки зрения, идеальным вариантом было бы проведение по этому вопросу референдума общероссийского, — подчеркнул он.

Парламентарий считает, что большинство россиян поддерживают этот вид наказания по отношению к террористам и убийцам детей. Однако следует предусмотреть меры, защищающие от ошибок.

Мы, в частности, говорили о том, что рассмотрение таких дел обязательно судом присяжных, по случайной выборке назначенным. И если суд присяжных признает виновным, то будет вынесен такой приговор, он не может приводиться в исполнение в течение года, пока Верховный суд с новым составом суда присяжных, совершенно другим, не пересмотрит ещё раз. И если он вердикт поддержит, тогда решение принимает, — рассказал он.

Миронов заключил, что сейчас идёт не законотворческий процесс, а общественное обсуждение вопроса.

Ранее News.ru писал, что более половины жителей РФ считают применение смертной казни допустимым в случае совершения некоторых преступлений. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Фондом «Общественное мнение». Согласно им, 68% россиян допускают применение казни за совершение преступления сексуального характера против несовершеннолетних. К слову, в 2012 году такого мнения придерживались 72% респондентов.