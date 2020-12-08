Психолог рассказал, как правильно составить список желаний на Новый год

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Традиционное составления списка желаний в канун Нового года действительно может помочь приблизиться к заветной мечте. После того, как человек опишет цель на листе бумаги, у неё появляется больше шансов на исполнение. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Надежда Акимова.

Всё дело в том, что в процессе письма человек сосредотачивается на мысли, визуализирует мечту и у него могут родиться идеи, как достичь желаемого. Кроме того, такой ритуал помогает более серьёзно отнестись к своей цели, поясняет специалист.

Чтобы правильно составить список специалист советует для начала провести «мозговой штурм» и выписать на бумагу все свои желания. Просто отвечайте на вопрос «чего я в действительности хочу для себя». Затем из полученного перечня необходимо выбрать одно или два самых заветных желания, чтобы максимально сконцентрироваться именно на них. Далее следует описать мечту во всех подробностях и пофантазировать — представить, что загаданное уже свершилось, а потом записать свои ощущения.

После детально проделанной работы запишите желание на листе в прошедшем времени, будто оно уже свершилось. И поблагодарите за его исполнение того, в кого верите — Бога, себя или близких людей, — пояснила Акимова.

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