Жители столицы охотно заводят себе в качестве домашних любимцев котят. Оказалось, что самыми популярными породами в 2019 году у горожан оказались мэйн-куны и британцы. Об этом рассказала председатель правления региональной общественной организации «Роскошные кошки» Марина Литвина.
В интервью АГН «Москва» она
Многие хотят большого серого или чёрного кота, но главное большого. Поэтому, москвичи и выбирают мэйн-кунов и британцев, — сказала Литвина.
Таким образом первое место уже не первый год плотно захватили огромные мейн-куны. На втором месте по популярности у москвичей оказались кошки британской породы. Однако, по словам эксперта, в Москве на самом деле наблюдается разнообразие пород, появилось очень много экзотических и редких кошек.
Как писал NEWS.ru, другие российские кошки заинтересовали австрийского режиссёра Франца Хафнера. Он уже начал работу над документальным фильмом об амурских тиграх на Дальнем Востоке.
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