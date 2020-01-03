https://static.news.ru/photo/5a75f294-305a-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители столицы охотно заводят себе в качестве домашних любимцев котят. Оказалось, что самыми популярными породами в 2019 году у горожан оказались мэйн-куны и британцы. Об этом рассказала председатель правления региональной общественной организации «Роскошные кошки» Марина Литвина.

В интервью АГН «Москва» она пояснила , что представители двух этих пород очень крупные, а россияне, как известно, любят больших собак и кошек.

Многие хотят большого серого или чёрного кота, но главное большого. Поэтому, москвичи и выбирают мэйн-кунов и британцев, — сказала Литвина.

Таким образом первое место уже не первый год плотно захватили огромные мейн-куны. На втором месте по популярности у москвичей оказались кошки британской породы. Однако, по словам эксперта, в Москве на самом деле наблюдается разнообразие пород, появилось очень много экзотических и редких кошек.

Как писал NEWS.ru, другие российские кошки заинтересовали австрийского режиссёра Франца Хафнера. Он уже начал работу над документальным фильмом об амурских тиграх на Дальнем Востоке.