Специалист рассказал, зачем в Москве часто поливают дороги

Поливочные машины охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Об этом сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
Как он
Установившаяся в столице жаркая погода заставляет городские коммунальные службы поливать дороги и проводить аэрацию как можно чаще, — цитирует Орешкина издание.
Отмечается что по нормативам работы по аэрации улиц, дворов и всех дорог города стартуют, когда температура воздуха поднимается до 25 градусов и выше. При этом используется обычная вода, без каких-либо примесей, она соответствует всем санитарным требованиям. Всего в Москве поливом дорог в этом году занимаются 4,5 тысячи единиц коммунальной техники.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом россиян ожидает рекордная жара, однако исключил сценарий повторения аномальной погоды, которую летом 2010 года усугубили пожары.
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