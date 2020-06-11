Специалист рассказал, зачем в Москве часто поливают дороги

https://static.news.ru/photo/b834bcdc-abf5-11ea-97cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поливочные машины охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта. Об этом сообщил руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.

Как он рассказал «Вечерней Москве», благодаря аэрации температура на самих дорогах и вдоль них снижается на три-четыре градуса. Дышать становится свободнее и автомобилистам, и пешеходам.

Установившаяся в столице жаркая погода заставляет городские коммунальные службы поливать дороги и проводить аэрацию как можно чаще, — цитирует Орешкина издание.

Отмечается что по нормативам работы по аэрации улиц, дворов и всех дорог города стартуют, когда температура воздуха поднимается до 25 градусов и выше. При этом используется обычная вода, без каких-либо примесей, она соответствует всем санитарным требованиям. Всего в Москве поливом дорог в этом году занимаются 4,5 тысячи единиц коммунальной техники.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом россиян ожидает рекордная жара, однако исключил сценарий повторения аномальной погоды, которую летом 2010 года усугубили пожары.