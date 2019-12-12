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Члены президентского Совета по правам человека направили Владимиру Путину предложения с новыми правилами изъятия из семьи ребёнка или родителя.

Документ предлагает ориентировать органы опеки на помощь семье в преодолении кризиса, устранение угрозы и возврат ребёнка родителям, сообщает РБК. Сейчас Семейный кодекс предусматривает только возможность подать иск о лишении родительских прав — в нём ничего не сказано о помощи семье.

В случае если ребёнка изъяли из семьи, его предлагается в первую очередь отдавать родным и близким, а в их отсутствие — во временную приёмную семью. В это время специалисты будут работать с его родителями. Изъятие ребёнка без возвращения в родную семью, согласно поправкам, будет возможно, если родители совершали преступления против его жизни, здоровья или половой неприкосновенности.

СПЧ также предложили удалять из семьи не ребёнка, а взрослого, который представляет угрозу. Сейчас суды из-за отсутствия необходимых норм закона отказывают в принудительном выселении из квартиры «родителя-алкоголика, лишённого прав».

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