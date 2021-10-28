Спасти врачей от серых схем: животных разрешат лечить лекарствами для людей

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, который разрешит ветеринарам использовать для лечения животных медицинские препараты, предназначенные для человека. В Думе говорят, что действующие нормы толкают медиков на поиск не всегда законных обходных путей. Врачи согласны с парламентариями — действующего в России перечня ветеринарных медикаментов явно недостаточно.

Серая зона

Один из авторов законопроекта, единоросс Владимир Бурматов рассказал NEWS.ru, что ветеринары и сейчас используют множество препаратов для людей, но без законных оснований.

По идее они должны использовать препараты из перечня ветеринарных, а этот перечень крайне узкий, в нём всего две тысячи наименований. Он подходит для лечения сельскохозяйственных животных — грубо говоря, скота. А для кошек, собак, я уж не говорю про экзотических животных, он совершенно не подходит, — подчеркнул он.

Домашним животным требуется лечение от тех же заболеваний, что и людям. Ветеринары, использующие медицинские препараты, при этом находятся в серой зоне, заметил Бурматов. Как правило, они покупают медикаменты сами или просят хозяина животного приобрести нужные лекарства.

Всё бы ничего, если бы это был обычный препарат, а вот если это рецептурный препарат — тут уже возникают в том числе возможные проблемы с законодательством. Чтобы это снять и людей под монастырь не подводить, которые спасают десятки тысяч жизней, мы подготовили поправку, — добавил парламентарий.

Большой жирный крест

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В январе 2021 года в Тюмени ветеринарный врач выписал антидепрессант кошке местной жительницы Марины. Женщина получила рецепт и пошла в аптеку, но фармацевты отказались продать ей препарат и потребовали документ от психиатра.

Никто не подумал, что транквилизаторы нужны не только людям, а у ветеринаров просто нет таких бланков рецептов, как требуют в аптеке, — жаловалась она журналистам 72.ru.

Продажа лекарства без рецепта грозит штрафом как для аптеки, так и для фармацевта. Ветеринары выписать нужный рецепт не могут. В разговоре с NEWS.ru они признали, что с действующими ограничениями существует серьёзная проблема: специалисты не имеют права выписывать медицинские лекарства и ограничены списком ветеринарных, в котором есть не все нужные препараты.

Например, мы не можем выписать атропин — это запрещено. Можно, конечно, достать обходными путями, но я его не выписываю, — поделилась практикующий ветеринар по вызову.

Когда другая собеседница NEWS.ru работала ветврачом в госучреждении, у неё регулярно возникали конфликты с руководством из-за использования медицинских препаратов. Она отметила, что ветеринарные аналоги лекарств для людей стоят значительно дороже. Кроме того, полностью отсутствуют ветеринарные препараты для химиотерапии.

Для того чтобы в ветеринарию протащить какой-то медицинский препарат с тем же действующим веществом, но назвать его примерно так же, но с приставкой «вет», нужно собрать какое-то адское количество документов, нужно пройти аккредитацию, которая тоже стоит денег. У людей денег нет, у нас большая часть населения — нищие, — добавила она.

Ветврач отметила, что категорически не согласна с запретом на использование медицинских препаратов в ветеринарии, потому что аналогов многим из них нет.

Если вдруг примут кукую-то поправку, что будут ходить подставные лица по [ветеринарным] клиникам и собирать назначения, что врач прописал тот или иной человеческий препарат — на ветеринарии в России можно будет ставить большой жирный крест, — подчеркнула она.

Много лет тюрьмы

Ветврачи в беседе с NEWS.ru открыто признавались, что вынуждены использовать лекарства, не входящие в список разрешённых. Другие заверили, что используют только ветеринарные препараты, пытаясь найти среди них аналоги человеческих. Вице-президент московского подразделения Международного комитета защиты прав человека рассказал, что в практике были случаи преследования врачей из-за использования не тех лекарств, хоть и редко.

Рецептурные препараты все строгой отчётности. Если человеку надо для лечения животного использовать тот или иной препарат и он попытается смухлевать, его могут привлечь к уголовной ответственности. Когда человек вынужден так делать — это пробел в законодательстве, который нужно устранить, — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

По словам правозащитника, самые серьёзные последствия ждут ветеринаров, которые пытаются приобрести препараты из списка наркотических. Такому специалисту грозит ответственность по статье о незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ), наказание по ней при крупных объёмах запрещённых веществ достигает пожизненного заключения. Также в Уголовном кодексе есть статья 229.1 о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. Ввоз в Россию купленного за границей лекарства из этой категории также карается многолетним сроком.