Спасет ли Виктор Бут партию Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Бут

Выдвижение бывшего узника американской тюрьмы Виктора Бута от ЛДПР на осенних региональных выборах не стало особой сенсацией. Бизнесмена на то и «имплантировали» в партию, переживающую непростые времена. Ведь после ухода ее исторического лидера Владимира Жириновского ЛДПР пытаются укрепить деятелями, чьи имена на слуху. А поскольку до выборов в Госдуму еще далеко, для Бута его новые товарищи по партии планируют пока два избирательных округа в Ульяновской области, один из которых одномандатный.

Со Шнуровым не вышло. А с Бутом?

Несколько лет назад проявилась тенденция на укрепление партий громкими и даже скандальными именами. Впрочем, большого эффекта такой подход не дал. Во всяком случае пребывание Сергея Шнурова в рядах Партии роста скачку популярности этой партии не способствовало. У ЛДПР была своя «фишка»: уж дважды списочный мандат в Госдуму от партии им.Жириновского получил Андрей Луговой, обвиненный на Западе в причастности к гибели перебежчика Литвиненко и попавший под санкции.

С избранием в Госдуму по списку «Единой России» осужденной в США Марии Бутиной была апробирована как бы новая предвыборная стратегия. В большую политику отправили жертву американского судебного беспредела. Притом что за океаном сама Бутина частично признала вину.

В отличие от нее Виктор Бут, проведший в штатовских застенках не полтора года, а 15 лет, своей вины не признал. За что и получил изначально 25 лет заключения, но в прошлом году, как мы помним, был обменен на американскую баскетболистку, задержанную у нас с наркотиками.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Бутина

Чем станет Бут для ульяновцев

Первоначально либеральные демократы вроде бы планировали выдвинуть его кандидатуру на выборах законодательного собрания Ярославской области, но теперь на повестке дня Ульяновская. Стопроцентное объяснение такого выбора вряд ли появится. Но можно предположить, что определенную роль в таком географическом переориентировании Бута-политика мог сыграть крупный ульяновский авиазавод, впускающий транспортные Ил-76.

Сам же Бут, как известно, владел авиакомпанией, в распоряжении которой было до 50 самолетов, и осуществлял заказные транспортные перевозки различных товаров. А потому когда в США его представили оружейным бароном, поставляющим оружие врагам Америки, и даже сняли фильм о его широкой коммерческой деятельности, в ответ Бут постоянно подчеркивал, что он просто перевозил то, что ему заказывали. И если было и оружие, то он не выступал ни его продавцом, ни посредником в сделке.

Конечно, Виктор Бут был долго оторван от проблем российской провинции. Ведь и конторы его располагались то в Брюсселе, то в Эмиратах. Но его предвыборная кампания, видимо, будет строиться на имидже стойкого патриота, которого не сломили американские застенки и который смог противостоять заокеанской машине политизированного «правосудия». Как говорится, вот «делать жизнь с кого».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Виктор Бут

В чем новый вызов ЛДПР

ЛДПР в непростой ситуации. Долго ехать на духовном наследии Жириновского, постоянно вбрасывать в общественное пространство какие-то его прежде неизвестные откровения, словно речь идет о новой Ванге, не получится. Новым же инициативам партии, будь то предложение о создании семимиллионной армии или об отмене ЕГЭ, не хватает дерзкого полета мысли покойного основателя.

Выдвижение Бута на региональных выборах выглядит попыткой его политической обкатки. Весной президентские выборы, в которых ЛДПР, видимо, примет участие. И тут важно иметь свои аргументы для сохранения партийного лица, учитывая, что вся кампания будет идти в свете поворота на Восток и противостояния западному гегемонизму. И в таком контексте фигура Бута даже просто в качестве доверенного лица потенциального кандидата будет исключительно выигрышной. Ну а потом и парламентские выборы. И ЛДПР нужно пережить все предвыборные бури, избежав даже намека на возможный ее слив или объединение с той же СРЗП. Хотя для широкой кампании одного Бута явно мало.