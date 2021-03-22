Создателей российских вакцин от COVID-19 представят к госнаградам

https://static.news.ru/photo/acbb9818-8b19-11eb-8bac-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко представить к государственным наградам специалистов, участвовавших в разработке отечественных вакцин от коронавируса.

Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено подумать над материальных поощрением создателей препаратов, сообщает РИА Новости.

Глава государства также выразил благодарность разработчикам вакцин как от себя лично, так и от имени всех граждан РФ. Он отметил учёные рисковали, работая в ковидных госпиталях, для получения живого вируса.

Ранее Путин отметил, что российские вакцины от коронавируса превосходят зарубежные по степени защиты. Он также подчеркнул, что безопасность и надёжность отечественных препаратов подтверждена практикой. Такой результат является «безусловным успехом» российских специалистов и это признают за рубежом.

На данный момент в России разработано три препарата: «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра Чумакова. По словам Путина, первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Как писал NEWS.ru, Путин намерен привиться от коронавируса 23 марта. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что процедура вакцинации не будет публичной. Он также не уточнил, каким именно препаратом будет прививаться глава государства.