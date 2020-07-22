Союз туроператоров оценил меры по возмещению расходов на отдых для россиян

https://static.news.ru/photo/ce3663f4-cc0d-11ea-826b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие жители России не могут позволить себе отдыхать на родине из-за финансовых проблем. Решение властей выделить средства на компенсацию затрат для граждан, приобретающих туры по стране, поможет им выбраться на отдых и поддержит туротрасль. Так считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Не все приобретают дорогие туры, большинство сейчас пытаются сэкономить и купить подешевле. Пятнадцать тысяч будут не лишними. И во-вторых, если это случится, то сподвигнет туристов путешествовать не «дикарём», а через туроператоров, — сказал Канторович в интервью «ПолитЭксперту».

По мнению Канторовича, наиболее правильным сейчас будет поддерживать уязвимые группы населения, которые действительно нуждаются, например пенсионеров. Он отметил, что правильным было бы сделать такую поддержку более адресной.

Представитель Союза туроператоров отметил, что такую поддержку туротрасли в любом случае поддерживает, так как компенсации для внутренних туристов намного лучше, чем полное закрытие границ. Канторович также предложил в качестве меры помощи, например, субсидировать билеты.

Глава правительства Михаил Мишустин выделил дополнительных 15 миллиардов рублей для поддержки внутреннего туризма. Таким образом россияне, купившие туры по России смогут вернуть от 5 до 15 тысяч от стоимости поездки. Власти считают, что это приведёт к росту поездок по стране и поможет поддержать испытывающую из-за пандемии коронавируса трудности туротрасль. Выплаты туристы смогут получить только после того, как предъявят соотвествующие документы.

До этого туркомпании запустили чартеры по направлениям России, в которых массовые путешествия не развиты. Ростуризм рассчитывает на два миллиона поездок в такие регионы. В их число вошли Бурятия, Хакасия, Алтай и Калининградская область.

Как писал NEWS.ru, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне сократили расходы на отдых в 2020 году на 20%. По статистике специалистов РСТ, число туристов сократилось на 30%.