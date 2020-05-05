Союз пивоваров: запрет на продажу алкоголя в домах усугубит кризис в РФ

https://static.news.ru/photo/4817100a-8ef2-11ea-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вступивший в силу запрет на торговлю алкоголем в жилых домах уничтожит небольшие предприятия общепита и пивоваренные компании, усугубив экономический кризис в России, заявил руководитель Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

По мнению представителя отрасли, закон в первую очередь ударит не по работающим навынос пивбарам, а по легальному бизнесу, который уже пострадал от пандемии коронавируса.

Думаю, для маленьких пивоваренных компаний и для небольших предприятий общественного питания данный закон может быть смертелен. Он ускорит их экономическую смерть и усилит кризис, — цитирует Бримана РИА Новости.

По оценке Союз пивоваров, только связанные с COVID-19 ограничения уничтожат не менее 30% заведений общепита, а запрет на торговлю алкоголем добавит «отложенный негативный эффект».

Как писал NEWS.ru, c конца марта, когда в России объявили режим самоизоляции, потребление алкоголя выросло на 2–3%. Министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил граждан, что спиртное не поможет уберечься от коронавируса, а наоборот, увеличит риск заражения, ослабив иммунитет.