В Союзе пенсионеров назвали лучший подарок для пожилых

Лучшим подарком для пожилых в канун Нового года станет внимание от родственников. А вот маленькие дети в праздник по-настоящему смогут обрадоваться игрушке под ёлкой. По этой причине именно этой категории россиян президент Владимир Путин и подготовил новогодние выплаты в размере пяти тысяч рублей. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Цель этой выплаты заключалась не в том, чтобы повысить материальное состояние всех россиян, а сделать подарки детям до семи лет. Ведь они больше всего обрадуются им. Маленький ребёнок должен встретить Новый год с игрушкой под ёлкой. У пожилых людей есть то, что они заработали самостоятельно за свою жизнь, — пенсия. Кроме того, подарки им уже должны делать дети и внуки. При этом хочется отметить, что для многих пенсионеров лучшим новогодним сюрпризом будет внимание со стороны близких, — заявил Рязанский.
17 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что все российские семьи, в которых есть дети до семи лет, к Новому году получат выплаты в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка. Ряд общественников выразили недоумение тем, что денежную поддержку получит только эта категория граждан. Так, общероссийское движение «За жизнь!» направило главе государства обращение, в котором попросило распространить новогоднюю выплату на всех женщин, вставших на учёт по беременности.