В Союзе пенсионеров назвали лучший подарок для пожилых

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Исследование, проведённое сервисом по поиску работы, показало, что 52% респондентов намерены сменить место работы в наступающем году. Каждый восьмой опрошенный намерен сменить профессию.

Десятая часть опрошенных начала задумываться об открытии собственного дела, ещё 10% получили в 2020 году повышение, передаёт RT. Почти 20% респондентов хотят в 2021 году найти подработку и совмещать её...