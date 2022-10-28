Совладелец гей-клубов ответил призвавшей закрыть заведения Останиной Совладелец гей-клубов Абатуров объяснил Останиной, почему заведения не закроются

Фото: monkeysclub.info

Совладелец клубов «Центральная станция» и «Три обезьяны» Илья Абатуров в беседе с NEWS.ru ответил председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, призвавшей закрыть гей-клубы при принятии закона о запрете пропаганды ЛГБТ. Он подчеркнул, что в случае принятия закона заведения будут его соблюдать. Абатуров отметил, что гей-клубы не заточены на то, чтобы обслуживать только гомосексуалов, лесбиянок или трансгендеров, они могут закрыться и открыться в другом качестве.

Мы еще не знаем, какой будет закон. Когда он выйдет, будем его соблюдать. Она (Останина. — NEWS.ru) что, звезды будет нашивать на людей? Как она будет определять, кто ходит туда? У нас страна такая, что мы должны быть ко всему готовы, но если мы соблюдаем закон, то это еще нужно постараться закрыть заведение, — отметил Абатуров.

Собеседник напомнил про закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних, когда власти отмечали, что клубы будут работать и заниматься своей жизнью, соблюдая законодательство, однако, по мнению Абатурова, сейчас Останина это опровергает.

Клубы не заточены на то, чтобы обслуживать гомосексуалов, лесбиянок или трансгендеров. Не обязательно быть гей-клубом, клуб может закрыться и открыться в другом качестве. Может, это будет клуб любителей собаководства, почему нет? Закон будем соблюдать, Останина пусть почитает, что ранее говорилось по закону о запрете пропаганды среди несовершеннолетних. Останина — отмирающий сегмент, долго не протянет с таким мировоззрением, — добавил Абатуров.

Госдума 27 октября единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

Останина заявила, что в случае принятия законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды все гей-клубы в России будут закрыты. По ее мнению, само существование подобных заведений является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Депутат посоветовала посетителям гей-клубов заниматься отношениями у себя дома.