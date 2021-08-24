Советник Шойгу рассказал об опасности технологий искусственного интеллекта

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий предупредил, что массовое внедрение технологий искусственного интеллекта может нанести непоправимый вред безопасности страны. Об этом пишет «Царьград».

Искусственный интеллект — это технология двойного назначения, или попросту военная технология. И она широко применяется сегодня против России в ходе ментальной войны, — отметил советник.

С помощью искусственного интеллекта вероятный противник может легко менять базовые ценности народа, влияя на информационное поле и внушая нужные мысли. В итоге конечные решения целого общества можно изменить таким образом, что они будут кардинально отличаться от настоящих интересов и потребностей, сообщил эксперт.

На сегодняшний день новые технологии активно внедряются в систему управления страной. Поэтому в ближайшее время необходимо выработать стратегию работы с ИИ, иначе можно упустить контроль над системой и в итоге проиграть Россию, заключил Ильницкий.

Ранее стало известно, что искусственному интеллекту доверят проверку домашних заданий в школах. К 2030 году система должна справляться с 50 процентами работ.