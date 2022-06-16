Соведущий Малышевой связал сильную жажду с опасной болезнью Соведущий Малышевой Андрей Продеус связал сильную жажду с сахарным диабетом

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Человек, который пьет много воды, но при этом все равно испытывает сильную жажду, может быть болен сахарным диабетом, заявил NEWS.ru врач-иммунолог, профессор и соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус. По его мнению, в этой связи сильная жажда может быть связана с высокой концентрацией сахара в крови.

Концентрация сахара в крови огромная. Она очень высокая. Сахар выводится с мочой, соответственно, организму нужно больше жидкости для того, чтобы вывести сахар из своей циркуляции. Соответственно, человек пьет и не напивается, у него жажда все равно остается, — объяснил Продеус.

Он напомнил о том, что обычная вода, неважно холодная она или теплая, является лучшим напитком для утоления жажды.

Диетолог Елена Соломатина ранее объяснила, что лучшим средством для утоления жажды является столовая вода, а не минеральная. Она отметила, что газированные напитки с большим содержанием сахара, наоборот, ещё больше провоцируют жажду. Специалист подчеркнула, что злоупотреблять сладкими напитками не стоит даже здоровому человеку.