Сотрудники ростовского СИЗО рассказали о кадровой проблеме изолятора NGS24: сотрудники ростовского СИЗО пожаловались на нехватку кадров в охране

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники СИЗО-1 в Ростове-на-Дону пожаловались на нехватку кадров в охране изолятора, информирует портал NGS24. Его собеседник рассказал, что один из работников исправительного учреждения поменялся сменами с коллегой, которого могли взять в заложники утром 16 июня.

Меня попросили, работать вообще некому. Нас два человека должны были уйти. Если бы мы ушли, то вообще некого было бы на посты ставить. И нас попросили не уходить, остаться работать, — поделился собеседник издания.

Жители Ростовской области ранее массово пожаловались, что их сообщения удаляют из Telegram-канала главы региона Василия Голубева. Некоторых пользователей и вовсе блокировали. Журналистка Ксения Собчак призвала главу области разобраться с этой «ошибкой». Местные задались вопросом, есть ли у них губернатор, который на тот момент не прокомментировал ситуацию.

Позднее Голубев отреагировал на захват заложников в СИЗО-1. Губернатор области назвал виновных провокаторами, указав на их антироссийские настроения. Голубев признался, что временно закрыл комментарии к публикациям в канале на фоне ажиотажа вокруг захвата заложников. По его мнению, провокаторы пытались «раскачать межнациональную тему».

Сообщалось, что террористов, которые взяли заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали. Сотрудники следственного изолятора освобождены, никто из них не пострадал, рассказали во ФСИН.